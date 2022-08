Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le total des ventes au détail de biens et services de consommation lors des huit premiers mois de 2022, est estimé à plus de 3.679 billions de dongs, soit une hausse de 19,3% en glissement annuel, selon l’Office général des statistiques (GSO).

Sur ce montant, les ventes au détail de biens ont atteint 2.925 billions de dongs (+15,4%). Une croissance significative a été observée dans plusieurs groupes, notamment les articles culturels et éducatifs (+26,7%), l'habillement (+14,4%), les véhicules (+14,1% - automobiles exclus), les vivres et les denrées alimentaires (+12%), les appareils électroménagers (+7,6%).

Le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration s’est élevé à 377.800 milliards de dongs (+48,1%) et celui des services touristiques, à 15.400 milliards de dongs (soit 3,4 fois plus qu’à la même période de l’année dernière). Le montant des autres services a atteint 361.000 milliards de dongs (+24,2%). -VNA