Photo : internet

Hanoi (VNA) - Il y a de plus en plus d'entreprises vietnamiennes qui concluent de nouvelles commandes à l'exportation grâce au soutien d'Alibaba (Chine), d'Amazon (Etats-Unis).

Pour exploiter efficacement le canal d'exportation en ligne, depuis 2019, le ministère de l'Industrie et du Commerce coopère avec de grands groupes de commerce électronique tels qu'Alibaba et Amazon pour aider les entreprises vietnamiennes à améliorer leur capacité en la matière.

Jusqu'à présent, plus de 1.000 entreprises se sont inscrites à la formation, plus de 300 ont participé à des activités de consultation à l'exportation et à l'amélioration des capacités de commerce électronique sans compter un certain nombre d'autres dans des secteurs tels que produits agricoles, aquatiques, en bois et aliments transformés emballés qui y participeront dabs les mois à venir.

Lors de la conférence internationale sur le commerce électronique B2B Alibaba.com 2021 récemment organisée par l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce et Alibaba.com, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai a informé qu’en 2020, le commerce électronique du Vietnam avait atteint une croissance de 18% pour atteindre 11,8 milliards de dollars, soulignant que le Vietnam était le seul marché en Asie du Sud-Est a atteint une croissance à deux chiffres de ce secteur .

Après plus d'un an de présence sur Amazon, le chiffre d'affaires à l'exportation des entreprises vietnamiennes n'a atteint qu'un million de dollars - un chiffre relativement modeste, en particulier dans le contexte où le Vietnam a une large gamme de produits agricoles, alimentaires et de meubles...

Selon Gijae Seong, directeur national d'Amazon Global Selling Vietnam, il y a de plus en plus de produits «Made in Vietnam» sur Amazon tels que appareils électroménagers, accessoires de mode, appareils de cuisine et accessoires pour la maison... qui sont très appréciés par les clients, grâce à leur bonne qualité et à des prix compétitifs.

En outre, les masques médicaux, les gants et les vêtements de protection sont également trois groupes de produits importants pour lesquels Amazon collabore avec les fabricants.

Le directeur général d'Alibaba.com, Zhang Kuo, a espéré que grâce à la coopération avec des partenaires au Vietnam et dans le monde, d'ici 2024, Alibaba pourra atteindre une valeur de transaction totale de plus de 100 milliards de dollars, soutenir plus de 10 millions de PME du monde entier et plus de 10.000 fournisseurs du Vietnam opérant commercialement sur sa plate-forme.-VNA