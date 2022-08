Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le Conseil Mondial de l’Or a publié le 4 août son rapport sur les tendances de la demande en or au 2e trimestre.



Selon ce rapport, la demande d'or des consommateurs au Vietnam est passée de 12,6 tonnes au deuxième trimestre 2021 à 14 tonnes au deuxième trimestre 2022, soit une hausse de 11%.



Selon Andrew Naylor, directeur régional pour l’Asie-Pacifique (hors Chine) et la Politique publique du Conseil Mondial de l’Or, en raison des inquiétudes concernant l'escalade de l'inflation et l'affaiblissement du dong vietnamien, les investisseurs se sont tournés vers l'or pour couvrir les risques. La forte augmentation de la demande de bijoux par rapport à la même période de l'an dernier a été attribuée à la baisse du prix de l'or sur le marché national et à l'optimisme des consommateurs dans le contexte de la reprise économique mondiale, ainsi qu'au plan de relance de 15 milliards de dollars lancé par le gouvernement vietnamien.-VNA