Le Festival international des feux d'artifice de Da Nang attire de nombreux visiteurs. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Durant quatre jours fériés, du 28 avril au 1er mai, la ville balnéaire de Da Nang a attiré 355.547 touristes, soit une progression de 14,2% en glissement annuel.



Dans le détail, plus de 101.600 visiteurs étrangers et 253.900 touristes nationaux se sont rendus à Da Nang, soit une hausse respective de 20,2% et 12% par rapport à la même période de l'année dernière.



La plupart des visiteurs étrangers provenaient de la République de Corée, du Japon et de la Chine via des lignes aériennes directes à destination de Da Nang.

En particulier, le Festival international des feux d'artifice de Da Nang qui a débuté le 30 avril, a largement influencé le choix des touristes de visiter cette belle ville côtière centrale. De nombreuses activités ont été également organisées à cette occasion, notamment le programme de tourisme maritime de Da Nang, la musique de rue et le festival de rue.



Da Nang est une destination prisée de nombreux touristes vietnamiens comme étrangers en raison de ses belles plages, de sa gastronomie, de son climat idéal, mais aussi de l'hospitalité de sa population.

Elle abrite également de nombreux sites touristiques attrayants comme les monts des cinq éléments ou Ngu Hanh Son, la péninsule de Son Tra, la zone touristique Ba Na Hills... Elle offre par ailleurs aux touristes un accès facile au sanctuaire de My Son et à l'ancienne cité de Hoi An, patrimoines culturels mondiaux par l'UNESCO. -VNA