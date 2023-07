Hanoi (VNA) - Hanoi devrait accélérer la mise en œuvre des plans de zonage du fleuve Rouge et du fleuve Duông pour assurer une croissance à long terme de la ville, en se concentrant sur la construction de villes sur les deux rives du fleuve Rouge.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de la session du Conseil populaire de Hanoi, tenue le 3 juillet. Photo : VNA

Lors de la 12e session du Conseil populaire de la ville de Hanoi, tenue le 3 juillet, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a souligné l’importance de mettre en œuvre le plan de zonage du fleuve Rouge, qui transformera considérablement le paysage de la ville. Il a également mentionné la construction de ponts clés tels que Tu Liên et Trân Hung Dao sur le fleuve Rouge, qui joueront un rôle important dans le développement de Hanoi.

Tout en reconnaissant les réalisations de la ville en matière de développement socio-économique, le président de l’Assemblée nationale a souligné la nécessité d’éviter la complaisance. Il a appelé à prendre des mesures audacieuses et innovantes, non seulement en se comparant à la moyenne nationale, mais aussi en se mesurant aux autres régions leaders du pays et à l’échelle internationale.

Développement urbain

Concernant la planification et la gestion du développement urbain, le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Dinh Tiên Dung, a présenté les priorités de la ville pour finaliser la planification de la capitale. Il a souligné que la ville avait déjà achevé plusieurs plans détaillés pour les anciens blocs résidentiels et qu’elle était activement engagée dans des projets de rénovation de ces bâtiments. L’accent est également mis sur l’investissement dans les infrastructures techniques et l’accélération de l’avancement de projets clés tels que la rocade N°4. Des initiatives dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la restauration des sites du patrimoine culturel sont également en cours.

Le pont Thanh Tri enjambant le fleuve Rouge. Photo : VNA



Hanoi a dévoilé les plans de zonage du fleuve Rouge et de la rivière Duông en avril 2022, couvrant plusieurs districts et tronçons importants de la ville. Le plan d’urbanisme du fleuve Rouge s’étend sur 40 km, allant du pont Hông Hà au pont Mê So, et englobe des districts tels que Hoàn Kiêm, Ba Dinh, Tây Hô, Bac Tu Liêm, Hai Ba Trung, Hoàng Mai, Long Biên, Dan Phuong, Mê Linh, Dông Anh, Gia Lâm, Thuong Tin et Thanh Tri.

Dans le but de faciliter le transport et la connectivité, Hanoi prévoit la construction de six nouveaux ponts sur le fleuve Rouge. Parmi ces projets, on retrouve les ponts Hông Hà et Mê So sur la rocade N°4, offrant six voies express et deux voies mixtes, ainsi que les ponts Thuong Cat et Ngoc Hôi sur la route périphérique N°3.5, avec six voies réservées aux voitures et deux voies mixtes. De plus, le pont Tu Liên reliera les principales voies urbaines longeant le fleuve Rouge, avec six voies motorisées et deux voies mixtes, tandis que le pont Trân Hung Dao reliera la rue Trân Hung Dao au quartier de Long Biên. En parallèle, Hanoi a lancé la deuxième phase du pont Vinh Tuy et envisage d’élargir et d’améliorer le pont Thang Long ainsi que le pont Bac Câu le long de la rivière Duông, proche de la principale route de la ville longeant le fleuve Rouge.

Ajustement de la planification englobe

Après avoir hérité de la stratégie globale conformément à la décision N°1259/QD-TTg de juillet 2011, le Premier ministre Pham Minh Chinh a approuvé le 16 juin la révision du plan directeur de Hanoi jusqu’en 2045, avec une vision à l’horizon 2065. La proposition de modification du plan directeur de la capitale sera soumise au ministère de la Construction pour discussion en août, puis à l’Assemblée nationale pour approbation lors de sa réunion d’octobre.

La révision de la planification couvre l’ensemble des limites administratives de Hanoï, qui se compose de 12 arrondissements, 17 districts et un chef-lieu, couvrant une superficie totale de 3.359,84 km2. Selon la décision N°1259, Hanoi deviendrait une "ville connectée à l’échelle mondiale qui s’efforce de se développer à égalité avec les capitales régionales des pays développés".

Le plan directeur révisé vise à transformer la capitale nationale en une métropole civilisée et moderne, qui jouera un rôle de catalyseur pour le développement de l’importante région économique du nord du delta du fleuve Rouge et de l’ensemble du pays. Dans le plan modifié de Hanoi, le gouvernement envisage d’établir des communes satellites avec la région du fleuve Rouge comme "axe vert", tout en développant des villes modèles dans les régions Nord telles que Dông Anh, Mê Linh et Soc Son, ainsi que dans les régions Ouest avec Hoà Lac et Xuân Mai. La construction d’une ville intelligente sur la base de la croissance régionale le long de la route Vo Nguyên Giap entre Nhât Tân et Nôi Bài est également prévue.

Des quartiers résidentiels le long de la rivière Duông. Photo : ANTD

Pour atteindre ces objectifs, le Premier ministre a exigé que Hanoi surveille strictement la croissance des gratte-ciels dans la zone centrale et donne la priorité au développement des petites villes et des zones semi-urbaines afin de favoriser le développement rural à travers des liens urbains-ruraux.

La décision 1259 avait initialement approuvé un plan directeur pour la construction de la capitale de Hanoi jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2050. Cependant, après treize ans de mise en œuvre, la ville a pris du retard dans la réalisation de ses objectifs, en partie en raison de la croissance de la population. Les projections démographiques de 2011 pour la ville en 2020 étaient estimées entre 7,3 et 7,9 millions d’habitants. Cependant, à la mi-2019, la population de Hanoi avait déjà dépassé les 8 millions d’habitants. La densité de population dans la zone centrale s’élève à 9.570 habitants par kilomètre carré, près du double des prévisions et bien au-delà des estimations du plan précédent. – CVN/VNA