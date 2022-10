Hanoi (VNA) – La ville de Hanoi vient de lancer une stratégie de développement agricole durable sur la période 2022-2030 avec une vision jusqu’en 2050, tablant sur plus de 70% des produits agricoles de haute technologie d’ici 2030.

Hanoi développera une agriculture de haute technologie associée à l'industrie de transformation. Source: vaas.vn



La ville prévoit de restructurer son secteur agricole, favoriser le développement de l’agriculture moderne, l’agriculture propre, l’agriculture biologique, l’économie circulaire en association avec le développement l’industrie agroalimentaire, l’adaptation au changement climatique et la connexion durable avec la chaîne de valeur agricole mondiale.Ce faisant, Hanoi s’efforce de promouvoir les filières et les produits agricoles à haute valeur ajoutée ; d’améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité liées à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles.La ville s’est également fixé l’objectif de développer une agriculture marchandande moderne et durable liée à l’édification de la nouvelle ruralité dans le sens d’une agriculture écologique, de zones rurales modernisées et d’agriculteurs civilisés ; d’élever la valeur ajoutée, de développer une production marchande à grande échelle en s’appuyant sur les atouts de chaque localité.D’ici 2030, le produit intérieur brut régional (PIBR) des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de Hanoi devrait croître de 2,5 à 3% en moyenne annuelle, et la productivité du travail de 7 à 7,5%.La ville se concentrera sur la rénovation et l’amélioration de la capacité et de l’efficacité de la gestion publique, la rénovation et le développement des formes d’organisation de la production, le déploiement et la gestion efficaces de la planification, la promotion de la recherche scientique et du transfert de technologie, de la transformation numérique, de la promotion des produits agricole et de la capacité d’intégration internationale. – VNA