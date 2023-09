Séance de travail entre des dirigeants de Hanoi et du canton de Berne, en Suisse. Photo: VNA Séance de travail entre des dirigeants de Hanoi et du canton de Berne, en Suisse. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une délégation de Hanoi, conduite par Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire municipal, a effectué du 8 au 11 septembre une visite de travail en Suisse.Lors d'une séance de travail avec le président du Conseil exécutif du canton de Berne, Philippe Müller, le président de Hanoi Tran Sy Thanh a exprimé son espoir de promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre Hanoi et Berne, basées sur de nombreuses similitudes entre les deux parties. Tran Sy Thanh a demandé au Conseil exécutif du canton de Berne d'encourager les agences et les entreprises locales à renforcer leurs liens avec leurs homologues de la ville de Hanoi, en particulier dans les domaines forts de Berne tels que le tourisme, la sécurité, la haute technologie, l'urbanisme et l'innovation. Sans oublier d’appeler à investir dans le parc de haute technologie de Hoa Lac et à saisir les opportunités de coopération une fois l'accord de libre-échange signé entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange.En rencontrant le maire de la ville de Berne, Alec von Graffenried, M. Thanh s'est intéressé au secteur de traitement des eaux usées à Berne. Il a demandé à la partie suisse de partager des informations sur les solutions en la matière. Dans le même temps, les deux parties ont convenu de coopérer et d'échanger leurs expériences dans la préservation et la promotion des patrimoines culturels mondiaux reconnus par l'UNESCO dans les deux localités.Dans la ville de Zurich, la délégation de Hanoi a assisté au séminaire Vietnam - Suisse sur le commerce, l'investissement et la coopération scientifique et technologique. S'exprimant lors de l'événement, le président du Comité populaire de Hanoi, Tran Sy Thanh, a souligné que la Suisse est actuellement l'un des partenaires importants du Vietnam dans de nombreux domaines, dont le point positif est la coopération économique.