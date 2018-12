Hanoï (VNA) – Hanoï compte investir près de 2.000 milliards de dongs (environ 85,6 millions de dollars) en 2019 et 2020 pour améliorer ses établissements médicaux et donc la qualité des soins médicaux, a déclaré le président du Comité populaire de la capitale, Nguyen Duc Chung.



Il a annoncé cette décision lors d'une réunion tenue le 18 décembre pour examiner le fonctionnement pendant deux ans du centre de gastro-entérologie de haute technologie de l'Hôpital général Saint-Paul, construit aux normes européennes et utilisant de technologies modernes.



Depuis son inauguration le 27 novembre 2016, ce centre a effectué des examens sur plus de 45.000 patients et plus de 4.280 chirurgies. Le nombre de patients en 2018 a doublé par rapport à 2017. Le centre a également coopéré avec des cliniques communales dans le dépistage gratuit du cancer gastro-intestinal pour des personnes de plus de 40 ans à Hanoï.



À cette occasion, le docteur Joel Leroy s'est vu attribuer le titre de professeur honoraire de l'Université de médecine de Hanoï pour ses contributions à ce centre.



Joel Leroy, un expert français en endoscopie de classe mondiale, avait effectué des chirurgies sur des patients vietnamiens souffrant de pathologies de l'estomac, de l'intestin grêle, du côlon, du foie et du pancréas à l'Hôpital Saint-Paul de Hanoï. Par ailleurs, il avait prodigué des conseils et une assistance lors de chirurgies au centre de gastro-entérologie de haute technologie de l'Hôpital général Saint-Paul. -CPV/VNA