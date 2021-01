Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue, et la directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, Carolyn Turk. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Vuong Dinh Hue, a reçu, mardi 12 janvier à Hanoï, la directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, Carolyn Turk.

Lors de la réunion, Vuong Dinh Hue a déclaré que Hanoï avait besoin de ressources importantes pour le développement des infrastructures inhérentes à son urbanisation rapide.

Selon lui, ces cinq dernières années, la ville avait attiré 25 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), dont 4 milliards de dollars rien qu'en 2020.

Pour atteindre l'objectif d'un taux de croissance de 7,5% au cours de ces cinq prochaines années, l'investissement total dans le développement de la ville devrait augmenter de 12% par an.

À cette fin, la ville doit appeler à plus de ressources, dont IDE, APD et prêts à des taux favorables d'organisations financières internationales, telle que la Banque mondiale, a-t-il déclaré, ajoutant que Hanoï espère un soutien technique et des consultations dans le développement socio-économique, le bien-être social, l'approvisionnement en eau, la gestion urbaine, la réduction des embouteillages et la réponse au changement climatique.

Pour sa part, Mme Carolyn Turk s'est déclarée impressionnée par la croissance rapide et forte de Hanoï. Cependant, elle a dit que la ville était confrontée à un certain nombre de problèmes, en particulier la pollution des rivières et lacs et la mauvaise qualité de l'air, qui nécessitent des mesures d'urgence.

Au fil des ans, la BM a aidé Hanoï à développer un système de transport rapide par bus (BRT), mais l'aide s'avère modeste par raport au potentiel et aux aspirations de la BM.

Elle a suggéré quatre domaines de coopération dans le temps à venir, dont le développement d'un système ferroviaire urbain, notamment la ligne N°6 (Noi Bai - Ngoc Hoi), et la recherche d'une vision stratégique du transport urbain.

La BM espère partager son expérience dans la lutte contre la pollution de l'eau et la sécurité alimentaire, a-t-elle déclaré, ajoutant que la BM mène des recherches sur les sources de pollution de l'air à Hanoï et dans les localités voisines.

Se félicitant des opinions de la représentante de la BM, Vuong Dinh Hue, a déclaré que Hanoï cherche à diversifier les ressources pour mettre en œuvre un système d'infrastructures majeur.

La ville espère recevoir le soutien de la banque pour mener à bien la recherche de préfaisabilité de la ligne ferroviaire urbaine N°6. La ville envisagera d’utiliser les prêts bancaires pour d’autres projets ferroviaires urbains, a-t-il déclaré.

Le président de Hanoi a espéré que la BM se coordonnerait avec la ville pour organiser des colloques et conférences afin de rechercher des solutions aux problèmes urgents de Hanoi.

Le même jour, Vuong Dinh Hue a également eu une réunion avec Kyle Kelhofer, directeur national de la Société financière internationale (SFI) pour discuter des futures orientations de coopération entre Hanoï et la SFI.-VNA