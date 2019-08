Le séminaire scientifique sur le testament du Président Ho Chi Minh, le 14 août à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – « Le testament du Président Ho Chi Minh – valeurs théoriques et pratiques (1969-2019) » était le thème d’un séminaire scientifique qui a eu lieu le 14 août à Hanoï avec la participation de centaines de scientifiques, éducateurs et gestionnaires.

En écho du 50e anniversaire de la réalisation du testament du Président Ho Chi Minh, cet évènement a été organisé par le Musée Ho Chi Minh, en collaboration avec la Maison d'édition "Politique nationale-Vérité", l'Académie de journalisme et de communication, les Associations des sciences historiques et des patrimoines culturels du Vietnam.

Le séminaire visait à analyser les valeurs théoriques et pratiques du testament du Président Ho Chi Minh, à tirer des enseignements de l’application de ce document afin d’accélérer l’édification et le développement du Vietnam dans le contexte de la 4e révolution industrielle.

Il a contribué au développement du mouvement "Etudier et suivre la pensée, l'exemple moral et le style du Président Ho Chi Minh".

Le Président Ho Chi Minh a commencé à écrire son testament en mai 1965 et a achevé la rédaction en mai 1969, soit quatre mois avant son décès. Ce document historique spécial est devenu une ligne directrice pour la révolution et le développement du Vietnam.

Avant son départ, le Président Ho Chi Minh a non seulement laissé à l'ensemble du peuple vietnamien une grande personnalité, une grande pensée, une œuvre grandiose et une époque rayonnante de l’histoire de la Nation, l'époque Ho Chi Minh, mais aussi un testament de portée historique.

Le testament du Président Ho Chi Minh est en effet un document historique, un bien inestimable et la quintessence morale de la pensée et de l’âme d’un grand homme qui a consacré sa vie à sa Patrie et à l’Humanité.

Dans l'idéologie du Président Ho Chi Minh, pour atteindre les objectifs stratégiques de libération et de réunification nationales, ainsi que de société démocratique et juste, les chefs du Parti doivent être à l'unisson, et chaque membre du Parti doit se consacrer sans réserve au service des intérêts du peuple.

C'est pour cette raison que dans son testament, il a donné des recommandations enthousiastes sur le maintien de la solidarité au sein du Parti, afin que celui-ci soit un dirigeant et un fidèle serviteur du peuple.

Dans son testament, le Président Ho Chi Minh a souligné : "La solidarité est une tradition extrêmement précieuse du Parti et du peuple vietnamiens. Tous les cadres, de l’échelon central à l’échelon de base, doivent préserver la solidarité et l’unité du Parti comme la prunelle de leurs yeux".

Le grand leader a en outre souligné que le Parti devait pratiquer la démocratie, mener régulièrement et sérieusement critique et autocritique. Le Président Ho Chi Minh a conseillé à chaque membre et à chaque cadre de comprendre parfaitement la morale révolutionnaire, de préserver l’éthique du Parti, d’être le digne et honnête dirigeant et serviteur du peuple.

Cinquante années après, grâce à la solidarité au sein du Parti, le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations importantes en tous domaines. Cependant, des cadres ont fait l'objet de remontrances pour avoir eu des comportements négatifs ou avoir été mêlés à des affaires de corruption. Et notre Parti, dans son processus d’édification, s'efforce de protéger la tradition précieuse de solidarité du Parti, en vue d'un Parti sain, au service du pays et du peuple.

Dans son testament, le Président Ho Chi Minh place les intérêts du peuple, de la nation et de la Patrie au-dessus de tout. Dans ses derniers mots, il a souhaité que le Parti et le peuple dans leur ensemble s’unissent pour édifier un Vietnam pacifique, uni, indépendant et prospère. -VNA