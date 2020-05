Des stands de fruits dans le cadre de la Semaine. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une Semaine des fruits et produits agricoles de nombreuses villes et provinces a débuté le 30 mai au centre commercial Big C Thang Long à Hanoï.



Cette manifestation, organisée par le Service de l’Industrie et du Commerce de Hanoï et le groupe Central Retail, a pour objet de renforcer la demande intérieure. Elle présente des spécialités agricoles de 17 villes et provinces vietnamiennes, dont des litchis de Bac Giang, Hung Yen et Hai Duong, des mangues et prunes de Son La, des raisins de Ninh Thuan.



L’événement se poursuit jusqu’au 3 juin. Il permet également aux villes et provinces participantes de travailler avec Big C et d’autres distributeurs sur les débouchés pour leurs produits agricoles. -VNA