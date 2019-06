L'atelier de formation au reportage est organisé du 24 au 29 juin dans les locaux de l'Agence Vietnamienne d'Information à Hanoï.

Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Seize jeunes journalistes venant du Cambodge, du Laos et du Vietnam participent à l’atelier de formation "Réaliser des reportages d’actualité et magazine rigoureux et captivants", tenu du 24 au 29 juin à Hanoï.



Le Courrier du Vietnam (CVN), partenaire de longue date de l’ESJ Pro (organisme de formation et de conseil auprès des médias, associé à l'École supérieure de journalisme de Lille), propose une formation au reportage à un groupe de 16 journalistes francophones. Cet atelier est pris en charge par le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il s’agit de la 2e formation, fruit de la coopération entre l’OIF et CVN (la première intitulée "Journalisme à l’ère du numérique" tenue en novembre 2018).



L’atelier permet d’apporter aux stagiaires de solides bases dans la conception et la réalisation de reportages d’actualité et de magazine, tout en les sensibilisant à la déontologie, aux nouveaux médias, aux réseaux sociaux, etc. L'activité est dirigée par Mélanie Chaluleau, journaliste bi-media, actualité/magazine, et formatrice de l’ESJ Pro Media.



Pendant les trois premiers jours, les participants auront accès à des cours théoriques comprenant la préparation des reportages d’actualité et magazine sur le terrain, ainsi que la collecte de l’information. Ils abordent aussi les moyens et les techniques pour réaliser une bonne interview, savoir prendre en note, choisir les photos, etc.



Durant la matinée du 4e jour, les participants seront divisés en trois groupes qui iront sur le terrain. Trois destinations sont à leur choix: l'ancien village de Duong Lâm, ceux de la céramique de Bat Tràng et de la soie de Van Phuc, à Hanoï. Chaque groupe devra faire au moins deux reportages thématiques et un photo reportage. À eux de choisir le thème et la forme de reportage (d’actualité ou magazine).



Ensuite, l’après-midi sera l’heure de l’écriture et de la rédaction des articles. Il s’agira les déclinaisons nécessaires pour s’adapter au format magazine.



Le 5e jour, les jeunes journalistes étudieront la mise en page avec l’équipe des maquettistes, à partir des articles et photos fournis par les groupes. Un numéro spécial devra s'achever pendant cette dernière séance avant d'être présenté à la cérémonie de clôture de la formation.



Soutien de l'OIF



Prenant la parole à la cérémonie d’ouverture de la formation, la rédactrice en chef du Courrier du Vietnam, Nguyên Thu Hà, espère que cette activité sera bénéfique aux participants.



En ce qui concerne le soutien de l’OIF à cette formation, Trân Thi Mai Yên, directrice du Conseil consultatif du Centre régional francophone Asie-Pacifique (CREFAP) de l'OIF, informe: "Nous prenons toujours en compte les besoins de notre partenaire ici présent, Le Courrier du Vietnam, surtout concernant le contenu des formations continues des journalistes. Le fait d’avoir des besoins bien formulés nous permet de monter avec Le Courrier du Vietnam des formations comme celles-ci". Et d’ajouter: "Nous pensons que les besoins qui sont bien identifiés et exprimés permettent ainsi aux formateurs d’apporter des réponses aux questions susceptibles d'être posées durant cette formation".



"Je suis content d’avoir l’opportunité de participer, pour la 3e fois, à une formation organisée par l’OIF. Avec ce cours, je souhaite acquérir les outils nécessaires pour bien écrire un reportage d’actualité selon le style journalistique européen", confie Ngoc Duy, du journal en ligne Nhân Dân (Le Peuple).



Pour sa part, Diêu Vân, rédactrice du magazine Vietnam Illustré, relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information, souhaite saisir des connaissances de base pour l’écriture d’un reportage et pour la réalisation des interviews, sans oublier apprécier le professionnalisme du Courrier du Vietnam dans l’organisation des cours au niveau international.



À rappeler qu'au mois de novembre 2018, la formation "Journalisme à l’ère du numérique" a été co-organisée par l’OIF et Le Courrier du Vietnam. Les participants y ont pu enrichir leurs connaissances professionnelles sur les techniques d’écriture d’articles pour le web. Les évolutions de la presse et du métier journalistique à l’ère du numérique ont été analysées par le formateur Alain Mercier. -CVN/VNA