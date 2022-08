La capitale Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Comité populaire de Hanoi vient d'ordonner à tous les échelons et secteurs de se concentrer sur l'amélioration de l'indice de compétitivité (ICP).

Selon le rapport de l'enquête sur l'Indice de compétitivité provinciale (PCI) 2021 mené par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), Hanoi continue de se classer dans le top dix des localités les mieux classées en termes d’indice de compétitivitéprovinciale (ICP) en 2021, se positionnant à la 10e place.

L'ICP vise à refléter la qualité de la gestion économique, le niveau favorable du climat des affaires et les efforts de réforme administrative déployés par les autorités provinciales et municipales au Vietnam, favorisant ainsi le développement du secteur privé.

Hanoi comptait en 2021 huit indices sur 10 qui progressent en rang par rapport à 2020, comme « Environnement concurrentiel égal » ; « Dynamique et pionnier des autorités provinciales et municipales » ; « Formation de la main-d'œuvre » ; « Coût d'accès sur le marché » ; « Accès aux terres » ; « Services de soutien aux entreprises » ; « Institutions juridiques et sécurité et ordre » ; « Coût du temps » ; « Coûts informels » ; « Transparence et accès à l'information ».

Le Comité populaire de Hanoi a demandé au Service de l'Information et des Communications d'assumer la responsabilité d’accélérer l'application des technologies de l'information dans les activités des organismes publics et développer l'administration en ligne, d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des projets : « Programme sur la transformation numérique de la ville de Hanoï à l'horizon 2025, et vers 2030 », « Construire une ville intelligente à Hanoï à l'horizon 2025, et vers 2030 » ; « Plan d'application des technologies de l'information dans les activités des agences de l'État, développement du gouvernement numérique et garantie de la sécurité de l'information du réseau de la ville de Hanoï pour la période 2021-2025 »...

Au cours des sept premiers mois de 2022, la capitale Hanoï a attiré 979,7 millions de dollars de capitaux d'investissement direct étranger (IDE), classée au 3e du pays, et constitue une destination attrayante pour les investisseurs de nombreux pays et territoires.

Lors du processus d'intégration, Hanoï a toujours affirmé sa position de leader dans l'attraction et l'utilisation des IDE grâce à l'amélioration constante de l'environnement d'investissement, aux procédures juridiques de plus en plus ouvertes, et aux avantages propres du capital.

Un certain nombre des indicateurs économiques ont augmenté par rapport à la même période de 2021, plus précisément, le total des recettes budgétaires de l'État accumulées à la fin du mois de juillet était de 213.161 milliards de dôngs, soit 116,0% sur un an.

Les capitaux mobilisés auprès des établissements de crédit ont continué de croître pour atteindre 2.833.577 milliards de dôngs, en hausse de 9,58% par rapport au 31 décembre 2021. Le chiffre d'affaires à l'exportation a atteint 9.842 millions de dollars, en hausse de 17,2 en glissement annuel.

Les indices de la production et des activités commerciales au cours des sept premiers mois de 2022 ont fortement augmenté au cours de la même période. Plus précisément, l'indice de la production industrielle a augmenté de 7,2%.

Les visiteurs internationaux à Hanoi ont atteint 337.000 arrivées, soit deux fois plus qu'au cours des sept premiers mois de 2021. -VNA