Présentation du riz de haute qualité de la coopérative Doan Kêt, district de Ung Hoa, Hanoi. Photo: http://hoinongdan.hanoi.gov.vn



Hanoi (VNA) - Hanoï s'efforce de cultiver des variétés de riz de haute qualité sur 80 % de la zone de riziculture locale dans le but de créer une marque pour ce produit au cours de la période 2021-2025.

La ville abrite actuellement plus de 200 zones concentrées de production de riz, avec une superficie totale d'environ 40 000 hectares.

Il vise à maintenir et développer 200 zones de production de riz Japonica et de haute qualité vers les normes VietGAP et biologiques pour l'exportation. La capitale prévoit de former 3 à 5 chaînes nationales d'approvisionnement et d'exportation de riz au cours de cette période.

Selon Ta Van Tuong, directeur du Service municipal de l'agriculture et du développement rural, grâce au programme de production de riz de haute qualité, la ville a amélioré la productivité et l'efficacité économique de la production de riz de 15 à 20 %. Le riz Japonica de Hanoi a notamment été exporté vers les États-Unis, le Japon et l’Australie.

Le Service de l'agriculture et du développement rural de la ville s'est coordonné avec les localités pour développer des champs rizicoles à grande échelle et aider les agriculteurs à appliquer les sciences et les technologies dans la production ainsi qu'à mécaniser les activités de production de riz.

Hanoi renforcera les investissements dans le système d'infrastructure et le système d'irrigation servant à la production de riz, tout en continuant à aider les coopératives et les entreprises locales à développer leurs marques et à accroître la promotion commerciale. -VNA