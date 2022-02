Les élèves de la 1ère à la 6e année des 18 districts et chefs-lieux de Hanoi retourneront à l’école à partir du 10 février. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les élèves de la 1ère à la 6e année des 18 districts et chef-lieux de Hanoi retourneront à l’école à partir du 10 février, selon un texte signé le 5 février par le vice-président du Comité populaire municipal, Chu Xuân Dung.

Ce texte visait à donner un accord de principe sur les propositions du Service municipal de l'éducation et de la formation concernant le retour des élèves à l’école.

Le Comité populaire de Hanoï demande au Service municipal de l'éducation et de la formation de se coordonner avec celui de la santé pour continuer à guider les comités populaires des districts et chefs-lieux, afin qu'ils suivent strictement les instructions des autorités centrales et locales, pour assurer une sécurité absolue lors de la reprise des cours en présentiel.

Selon ce texte signé, les élèves de la 1ère à la 6e année des arrondissements de la capitale continueront des cours en ligne et les enfants d'âge préscolaire resteront encore à la maison. -VNA