Photo d'illustration: CPV



Hanoï (VNA) - Le nombre de visiteurs dans la capitale en février est estimé à plus de 1,3 million, dont 362.000 d’étrangers.Selon le service du tourisme de Hanoi, en février, le nombre de visiteurs dans la capitale est estimé à plus de 1,3 million, dont 362.000 d’étrangers, soit un recul de 45,5% en glissement annuelle. Et les recettes touristiques sont estimées à 5.583 milliards de dongs, en baisse de 32% sur un an.Toujours selon ledit service, l’épidémie de Covid-19 nuit au développement économique national, notamment au tourismeAinsi, les deux premiers mois de l’année, Hanoi devrait accueillir 3,56 millions de touristes, en diminution de 25% sur un an, dont 844.000 d’étrangers.Afin de surmonter les effets de l'épidémie, le service du tourisme de la ville a demandé aux unités concernées, aux voyagistes, établissements d'hébergement, des transports d’assurer la sécurité des touristes, d’appliquer les technologies d'information dans la gestion du tourisme, d’établir un ensemble de critères pour évaluer les destinations touristiques de haute qualité dans la ville, de mettre à jour les informations sur le tourisme et aussi sur l’épidémie en différentes langues,…- CPV/VNA