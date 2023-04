Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Dinh Tien Dung, a reçu le 11 avril à Hanoï l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, qui lui a rendu une visite de courtoisie.Dinh Tien Dung a remercié l’assistance de l'ambassade de Chine au Vietnam ainsi que de l'ambassadeur à la promotion des relations d'amitié et de coopération entre Hanoï et les localités chinoises, en particulier avec la capitale Pékin, via la signature d'un protocole d'accord de coopération bilatérale, à l'occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong en Chine du 30 octobre au 1er novembre 2022.Le dirigeant de Hanoï a donné des propositions de coopération dans l'organisation de cours de formation des cadres dans de nombreux domaines notamment la ville intelligente, la cybersécurité,..., dans la poursuite du projet de métro Ha Dong - Xuan Mai sur la base des expériences acquises lors de la mise en œuvre du métro Cat Linh - Ha Dong.Dinh Tien Dung a émis le souhait que l'ambassadeur Xiong Bo continue à promouvoir les relations de coopération entre Hanoï et des localités chinoises, dont la capitale Pékin et la ville de Guangzhou (province du Guangdong). Hanoï veut aussi apprendre des expériences d'experts chinois dans la préservation des vestiges culturels et historiques, a-t-il ajouté.Pour sa part, l'ambassadeur Xiong Bo a souligné que la Chine attachait toujours de l'importance à ses relations d'amitié et de coopération avec le Vietnam et était disposée à partager des expériences avec le pays ainsi qu'avec Hanoï. Il a espéré que Hanoï et Pékin deviendraient un modèle des relations entre les deux pays. -VNA