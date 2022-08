La directrice par intérim du Département de l'industrie et du commerce de Hanoi Trân Thi Phuong Lan lors de l'événement. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Une conférence entre des entreprises industrielles et commerciales, des banques commerciales et le Fonds d’investissement de Hanoi pour le développement de Hanoi (HANIF) en 2022 a eu lieu lundi 15 août à Hanoi, réunissant une centaine d’entreprises, 43 investisseurs dans des clusters industriels et près de 20 banques commerciales.



La directrice par intérim du Département de l’industrie et du commerce de Hanoi, Trân Thi Phuong Lan, a déclaré que la conférence vise à connecter et à créer les conditions permettant aux banques et aux fonds de présenter des programmes et des incitations aux entreprises, les aidant ainsi à accéder aux prêts concessionnels pour répondre aux besoins de développement en 2022 et dans les années à venir.



Le Département de l’industrie et du commerce de Hanoi exhorte les banques et les fonds à se mettre en relation avec les entreprises, à échanger avec elles des informations utiles et leur apporter un soutien maximal dans leur accès aux prêts à taux préférentiel. Les entreprises sont, elles, invitées à faire preuve d’initiative, à améliorer leur accès aux capitaux et à en tirer le meilleur parti pour les besoins de leurs activités, a-t-elle appelé.



Les associations des entreprises sont invitées à promouvoir leur rôle de passerelle reliant les entreprises aux établissements de crédit en vue de soutenir des entreprises membres et des entreprises à Hanoi.



Le Département de l’industrie et du commerce de Hanoi suggère également aux entreprises de travailler en étroite collaboration avec les établissements de crédit pour promouvoir les connexions et l’accès aux prêts au service des activités de production et de commerce, outre de participer activement à ses programmes de relance, a-t-elle souligné.

Des délégués lors de la conférence. Photo: VNA



Au cours des sept premiers mois, les ventes au détail de biens et services de consommation de Hanoi ont augmenté de 22 % en rythme annuel, dont les ventes au détail de biens ont progressé de 14,4% et l’indice de la production industrielle (IIP), de 7,2 %.



Les exportations de marchandises sont estimées à 9.842 millions de dollars et les importations, à 24,8 milliards de dollars, en hausse de 17,2 % et de 27,5% respectivement. L’IPC moyen a connu une croissance de 3,38%, selon le Service municipal de l’industrie et du commerce.



Lors de la conférence, les délégués ont indiqué que ces derniers temps, le gouvernement a publié de nombreuses politiques de soutien aux entreprises liées aux taux d’intérêt, à la prolongation du délai du paiement des impôts des entreprises, au loyer... Cependant, la mise en œuvre de certaines politiques laissait encore à désirer.



Le directeur de la Banque d’État du Vietnam affiliée à Hanoi, Nguyên Minh Tuân, a souligné que les liens entre entreprises et banques sont une relation symbiotique qui répond aux souhaits des deux parties.



Le point de vue commun des banques est de résoudre ensemble la "casse-tête", qui est à la fois de maintenir les taux d’intérêt et de contrôler l’inflation. Il est nécessaire d’assurer les taux d’intérêt actuels et de trouver des moyens de réduire les coûts. C’est un énorme effort de la part des banques, a-t-il dit.



Nguyên Minh Tuân a également appelé les banques à accorder des meilleures incitations aux entreprises, et souhaitant que cette conférence soit organisée annuellement, offrant la chance aux entreprises et banques de rencontrer et discuter des questions.



Les associations devront élaborer uns liste sur les besoins de crédits des entreprises et l’envoyer aux banques commerciales par l’intermédiaire du Département municipal de l’industrie et du commerce pour préparer la meilleure solution possible pour les entreprises.



Dans le cadre de la conférence, la succursale de la Banque d’État du Vietnam à Hanoi, le Fonds d’investissement pour le développement de Hanoi, des banques et des fonds ont présenté des formules de prêts préférentiels destinés aux entreprises.



En outre, a eu lieu la cérémonie de signature de l’accord de coopération et d’échange d’informations entre le Département municipal de l’industrie et du commerce et le Fonds d’investissement pour le développement de Hanoi ; et d’un accord d’assistance d’accéder à des prêts préférentiels entre ce Fonds et les banques commerciales et les entreprises. –VNA