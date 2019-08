Photo: Internet

Hanoi (VNA) - Le programme « Du lait à l’école » 2019-2020 sera déployé du 6 septembre 2019 au 29 mai 2020 dans tous les écoles maternelles et primaires à Hanoï, a annoncé Pham Xuan Tien, directeur adjoint du service municipal de l’Education et de la Formation.

Lors de la conférence organisée le 6 août pour faire le bilan des activités durant la période 2018 et 2019 du programme « Du lait à l’école », le service municipal de l’Education et de la Formation a demandé des établissements éducatifs concernés de compter de manière complète et exacte le nombre d’élèves qui bénéficieront du programme entre 2019 et 2020 et de soumettre les statistiques avant le 15 août prochain.

Le service a demandé aux écoles bénéficiaires de bien contrôler les conditions de conservation, la quantité consommé par chaque élève et d’effectuer d’autres processus conformément aux règlements du programme « Du lait à l’école » et du service municipal de la Santé ainsi que de sensibiliser les parents d’élèves à ce programme.

Lors de l’année scolaire 2018-2019, 1.039.458 sur le total de 1.185.179 élèves, soit 87,7%, des écoles maternelles et primaires à Hanoï, ont bénéficié du programme « Du lait à l’école ».

Le secteur de la santé de Hanoï s’est fixé comme objectif sur 12 ans d’augmenter la taille moyenne des jeunes via le déploiement synchrone et homogène de mesures concernant la nutrition et l’amélioration de l’éducation physique.

Hanoï souhaite faire progresser la taille moyenne à 167,5 cm en 2025 et à 169 cm en 2030 pour les hommes. Les femmes atteindraient dans le même temps 156,5 cm et 158 cm. La majoration de la force physique des élèves est un des centres de gravité de la stratégie de développement de la santé publique à Hanoï.

Concrètement, la ville a produit un plan d’action comportant des activités de propagande, d’éducation et de mobilisation concernant le développement de la force physique et de la taille, l’accentuation des préoccupations en termes d’alimentation, la généralisation de l’éducation physique pour les enfants de 3 à 18 ans dans les écoles et l’élargissement des activités sportives au sein de la communauté.

Pour remplir ces tâches, le Service de la santé de Hanoï a avancé des activités comme l’application d’un programme de nutrition en faveur des femmes enceintes pour diminuer le taux de malnutrition et un autre de lutte contre l’obésité chez les enfants de moins de 5 ans.



En parallèle, il renforce la propagande sur le soin des mères, des enfants, des adolescents afin de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d’obésité ou de carences micronutriments.

Le secteur de la santé de Hanoï continue à déployer le projet "Dépister et découvrir les malformations congénitales via le diagnostic prénatal et néonatal pour la période 2016-2020" et à appliquer le programme de consultation sanitaire avant le mariage.



Le Service de la santé recommande au Comité populaire municipal d’édifier un plan de consultation et de soin des hommes et des femmes avant le mariage pour la période de 2020-2030.



Le Service de la santé a également confié la mission au centre de contrôle des maladies de Hanoï d’établir des programmes de nutrition réservés aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 5 ans et de maintenir le programme annuel de prévention et de lutte contre les carences en micronutriments pour les enfants de 6 à 36 mois.



Ledit service, en collaboration avec celui de l’éducation et de la formation, intensifie la surveillance, l’évaluation ainsi que l’actualisation des données dans le cadre du programme de nutrition scolaire, notamment le programme "Du lait à l’école ", contribuant ainsi à améliorer la taille des enfants et des écoliers à Hanoï sur la période 2018-2020. -VNA