Hanoi (VNA) – Hanoi envisage de construire un tunnel routier sous la digue du fleuve Rouge passant dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm, selon le rapport sur l’étude de faisabilité du projet récemment approuvé par le Comité populaire municipal.

Vue en perspective 3D du tunnel. Photo: VnExpres



La structure porteuse du tunnel sera construite en béton armé selon les règles de l’art. D’une hauteur de 3,2 mètres et d’une longueur de 15,7 mètres, l’ouvrage aura deux voies automobiles de 7 mètres et deux voies piétonnes de 1,2 mètre.L’ouvrage de plus de 10 milliards de dôngs financés par le budget de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, devrait être mis en chantier dans le courant de cette année et ouvert à la circulation en 2024.Ce projet est destiné à résoudre les conflits autour de l’espace de circulation sur place et à optimiser les fonds fonciers disponibles des arrondissements de Chuong Duong et Phuc Tân. – VNA