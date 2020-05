Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Hanoï prévoit d'avoir 10 districts répondant aux normes de la Nouvelle ruralité d'ici la fin de 2020 et 10 communes aux normes de la Nouvelle ruralité avancée.

C'est ce qu'a déclaré le 7 mai Mme Ngo Thi Thanh Hang, secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de Hanoï lors d'une réunion évaluant les résultats de la mise en œuvre du programme N° 2 du Comité municipal du Parti et discutant des orientations pour effectuer les tâches d'ici la fin de 2020.

Selon Mme Ngo Thi Thanh Hang, en raison des épidémies, Hanoï rencontre de nombreuses difficultés dans le développement de l'économie, notamment du secteur agricole. Ainsi, la ville doit faire des efforts pour atteindre la croissance agricole de plus de 4%.

Selon Chu Phu My, directeur du Service de l'agriculture et du développement rural, à cause de l'épidémie de peste porcine africaine ( PPA) et de l'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (COVID-19), la croissance du secteur agricole de la ville lors du premier trimestre a connu une baisse de 1,17% en glissement annuel.

Depuis le début de 2020, Hanoï possède deux communes supplémentaires du district de Gia Lam répondant aux normes de la Nouvelle ruralité. Une commune du district de Phu Xuyen et une autre du district de Soc Son sont éligibles pour achever l'édification de la Nouvelle ruralité.

Hanoï compte actuellement six districts (Dan Phuong, Dong Anh, Thanh Tri, Hoai Duc, Gia Lam, Quoc Oai) répondant aux normes de Nouvelle ruralité, selon le Bureau de coordination du programme de l’édification de la Nouvelle ruralité.

356 des 386 communes de ces districts, soit 92,2% du total des communes de la ville, répondent aux normes.

La secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti municipal Ngo Thi Thanh Hang a demandé au Service de l'agriculture et du développement rural d'accélérer le décaissement de l'enveloppe d'assistance de 700 milliards de dongs pour soutenir les arrondissements, districts et chefs-lieux dans le développement de l'agriculture, l'édification de la Nouvelle ruralité et l'amélioration de la vie des agriculteurs.

En outre, les districts doivent revoir chaque produit sur la base des atouts du développement local, en particulier l'application des progrès scientifiques et techniques dans la production agricole.



Parallèlement, les arrondissements, les districts et les chefs-lieux doivent accélérer la réforme des formalités administratives, exploiter des terres agricoles pour éviter le gaspillage, renforcer l'inspection de l'utilisation des terres, etc.

D'ici la fin de l’année, le Bureau de coordination du programme de l’édification de la Nouvelle ruralité continuera de donner des conseils aux dirigeants de la ville dans la promulgation de documents, la guidance et le soutien aux districts et communes dans la mise en œuvre du Programme national cible sur l’édification de la Nouvelle ruralité.

Parallèlement, il continuera de coordonner avec les localités pour parvenir à l’objectif de 15 communes de plus répondant aux normes d'ici la fin de l’année, de trois communes modèles dans l’édification de la Nouvelle ruralité, de six districts répondant aux normes. -VNA