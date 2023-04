Située à environ 6 kilomètres du centre-ville de Dà Nang, la péninsule de Son Tra, avec ses forêts vierges, attire de plus en plus de touristes. En cette saison, Son Tra nous offre un paysage pittoresque.

Avec des sites historiques et culturels uniques et attrayants et une cuisine diversifiée, Ho Chi Minh-Ville figure dans le top dix des meilleures destinations d’Asie récemment publié par le site The Travel