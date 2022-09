Visite en autobus à deux étages à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La capitale vietnamienne a été élue “Asia’s Leading City Break Destination 2022” à la 29e édition des World Travel Awards dont la cérémonie de gala pour l’Asie et l’Océanie a eu lieu mercredi 7 septembre à Ho Chi Minh-Ville.



Selon le Service du Tourisme de Hanoï, le prix “Asia’s Leading City Break Destination 2022” (Première destination de séjour en ville d’Asie 2022) évalue l'attractivité des activités de tourisme de court séjour en ville et des expériences urbaines dans les villes en Asie.



Le Service municipal du Tourisme a affirmé que le titre était une fierté et une opportunité pour la capitale d’affirmer sa marque touristique sur la scène internationale, ainsi que de promouvoir son image en tant que destination sécuritaire, hospitalière, attrayante et de qualité.