Le Service municipal du tourisme s'est coordonné avec l'Association du tourisme de la ville et le Fonds de promotion du tourisme local pour développer des forfaits de produits touristiques attrayants.

Entre janvier et août, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a atteint plus de 1,44 million, soit 13,7 fois plus que le niveau enregistré à la même période de l’an dernier.