Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï a ouvert le 14 octobre un point de présentation et de vente des produits OCOP au 79 rue Tran Nguyen Dan, district de Hoang Mai à Hanoï.

Le 15 octobre, deux autres points de présentation et de vente des produits OCOP ont été inaugurés dans la rue Quan Van, commune de Hong Van, district de Thuong Tin, et au magasin n° 545, route nationale 21B, village de Thanh Luong, commune de Bich Hoa, district de Thanh Oai, à Hanoï.

L’ouverture de ces magasins fait partie du programme OCOP (“À chaque commune, son produit”) de Hanoï qui durera jusqu'en 2025, ce contribuant à la promotion et à la présentation des produits OCOP de Hanoï ainsi que d’autre villes et provinces auprès des consommateurs de la capitale.

Actuellement, la capitale de Hanoï a développé 60 points de présentation et de vente des produits OCOP dans 26 districts et arrondissements.

Auparavant, la Semaine des produits OCOP de Hanoï 2022 s’est ouverte dans la soirée du 27 septembre au Centre de la culture, de l’information et des sports du district de Thanh Tri.

Photo: VNA Photo: VNA



Organisé par le Bureau de coordination du Programme d'édification de la Nouvelle ruralité de la capitale, l’événement vise à continuer de promouvoir le commerce, à accélérer le développement de l'économie rurale sur la base du renforcement de l'application des technologies numériques et de la promotion de l'économie circulaire, à favoriser l'augmentation des revenus et l'amélioration de la vie des habitants, a déclaré Nguyên Ngoc Son, directeur adjoint du Service de l’Agriculture et du Développement rural de Hanoï.



La capitale de Hanoï développe de divers modes de production et formes de commerce, donnant la priorité au développement des coopératives et des entreprises afin de sortir des produits et services compétitifs sur le marché national et international, a-t-il fait savoir.

Le programme OCOP , lancé au Vietnam en 2018, vise à commercialiser les spécialités locales afin d’améliorer les revenus des agriculteurs, de promouvoir une production respectueuse de l’environnement comme la production traditionnelle. Le Vietnam s’est fixé pour objectif d’avoir environ 6.500 produits OCOP étoilés en 2022, soit 1.100 de plus qu’en 2021.



A l’heure actuelle, la capitale de Hanoï compte 1.649 produits labellisés OCOP dont quatre qualifiés cinq étoiles, 1.098 quatre étoiles et 534 trois étoiles. La capitale donne la priorité à la valorisation des spécialités régionales et des villages d'artisanat traditionnel, et continue d'aider à la valorisation des produits certifiés.



La capitale de Hanoï figure parmi les localités ayant un grand nombre de villages de métier traditionnels avec 1.350 villages opérationnels, dont plus de 300 villages reconnus pour leurs activités de production traditionnelle.



Dans les villages de la capitale, 47 des 52 groupes de métiers artisanaux du pays sont représentés avec, entre autres, la laque, la céramique, la soie et la broderie.

La capitale de Hanoï s'emploie à faire en sorte que d'ici 2025, la proportion de produits agricoles de haute technologie représente 70% du total des produits agricoles, dont la proportion des produits végétaux, des produits d'élevage et des produits aquatiques de haute technologie est respectivement d'au moins de 45%, 80% et 60%.

Pour atteindre l'objectif fixé, la capitale de Hanoï soutiendra le développement et le maintien d'au moins 44 entreprises agricoles de haute technologie ; un centre agricole appliquant de haute technologie ; une zone de production agricole de haute technologie dans certaines sous-régions écologiques de production agricole de la ville.

La ville soutient également la construction à titre d'essai de 10 coopératives agricoles appliquant la haute technologie et la transformation numérique pour le développement des produits OCOP et de 30 coopératives agricoles de haute technologie. -VNA