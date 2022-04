Hanoï (VNA) – Le Service du Tourisme de Hanoï travaille avec les organes compétents pour organiser ces jours-ci de nombreux événements visant à promouvoir le tourisme dans la capitale.



Outre le Festival du cadeau du tourisme de Hanoï 2022 qui se tient du 29 avril au 1er mai autour du lac Hoan Kiem (Epée restituée), la ville organise le 30 avril des cérémonies marquant l’ouverture de l’Année du tourisme de Son Tay et de la rue piétonne de l’ancienne citadelle de Son Tay.

Festival du cadeau du tourisme de Hanoï 2022. Photo: VNA



Le Service du Tourisme collabore également avec le comité de gestion du Mausolée du Président Ho Chi Minh pour offrir des cadeaux aux visiteurs. Ils comptent offrir 30.000 cadeaux aux visiteurs au Mausolée du Président Ho Chi Minh le 30 avril et le 1er mai.Une Semaine du tourisme de Bat Trang et la cérémonie de réception de la décision inscrivant la poterie de Bat Trang au patrimoine culturel immatériel national, se déroulent du 28 avril au 3 mai dans la commune de Bat Trang.L'espace pour les arts du spectacle et la cuisine de rue de l’arrondissement de Tay Ho devra s’ouvrir le 6 mai au soir. Le Festival du tourisme de Hanoï 2022 aura lieu du 13 au 15 mai dans la rue Dinh Tien Hoang et des rues voisines dans l’arrondissement de Hoan Kiem. Un Festival de la gastronomie et du tourisme des villages d’artisanat de Hanoï se tiendra du 19 au 23 mai dans la rue Le Quang Dao, dans l’arrondissement de Nam Tu Liem...-VNA