Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – D’ici 2025, 78% des enfants âgés de 6 à 23 mois à Hanoï auront une alimentation adéquate et suffisante. Ce taux devra atteindre 80% en 2030. Tel est l’un des objectifs du Plan n° 266/KH-UBND pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la nutrition dans la capitale.



Selon ce plan, en 2025, 65% des adultes consommeront quotidiennement une quantité suffisante de fruits et légumes. Ce taux devra s’élever à 70% en 2030. A partir de 2025, la capitale n'aura plus de familles en situation de pénurie alimentaire sévère et modérée…



En particulier, d'ici 2025, 90% des hôpitaux de la ville effectueront des examens, des conseils et des traitements avec des régimes nutritionnels adaptés à l'état nutritionnel et pathologique des patients. Ce taux sera porté à 100% d'ici 2030.