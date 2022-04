Le pho – plat emblématique du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le site Web touristique Travelbook.de a publié la semaine dernière un article citant six choses à voir et à faire à Hanoï – l’une des destinations préférées en Asie du Sud-Est.

La capitale du Vietnam offre non seulement de nombreux sites touristiques, mais aussi des marchés colorés et animés et une vie très authentique. "Ce à quoi les visiteurs doivent toutefois s'attendre, c'est la densité du trafic dans les rues. Si cela ne vous dérange pas, vous tomberez amoureux de Hanoï", a écrit le site Web en allemand.

Parmi les nombreux sites touristiques à Hanoï, Travelbook.de a recommandé de visiter le Temple de la littérature qui est considéré comme la première université du Vietnam, le Mausolée du Président Hô Chi Minh – l’un des ouvrages symboliques du pays - et la Pagode au pilier unique – la pagode la plus vieille de la capitale.

La Pagode au pilier unique. Photo: VNA

Les trois autres activités suggérées par Travelbook.de sont de faire une balade en pousse-pousse dans le Vieux quartier, de profiter d'un spectacle de marionnettes sur l'eau et de manger un bol de "pho" – plat emblématique du Vietnam. -VNA