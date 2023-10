Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'indice de production industrielle (IPI) de Hanoï a augmenté de 3,5 % en septembre et de 2,6 % en neuf mois par rapport à la même période de l'année dernière, selon l’Office municipal des statistiques.

Au cours des neuf premiers mois, l’IPI de la plupart d’industries principales a connu une hausse en glissement annuel, notamment l’industrie manufacturière (2 %), la production et de la distribution de l’électricité (7,3 %), l’approvisionnement en eau et le traitement de déchets et des eaux usées (6,1 %). Seulement l’exploitation minière a connu une baisse de 5,2 %.

Des industries de fabrication et de transformation ont connu une augmentation significative par rapport à la même période de l'année dernière, telles que la production de boissons a augmenté de 19,6 % ; la réparation et l'entretien des machines, +17,2 % ; la production de médicaments, de produits chimiques pharmaceutiques et de matières médicinales, +14,2 % ; la transformation du bois et la fabrication de produits en bois, +8,6 % ; la production agroalimentaire +7,2 %.

En revanche, l'indice d’autres industries a diminué, à savoir la fabrication de machines et d'équipements (-26,2 %) ; la production de cuir et d'articles en cuir (-5,4 %) ; l'industrie textile (-4,8%) ; la production de vêtements -(4,1 %) ; la production de métaux (-2,9 %).

L'indice de la consommation de l'ensemble de l'industrie de la fabrication et de la transformation a progressé de 1,7 % en septembre et de 1,3 % en neuf mois tandis que son ratio moyen des stocks au 30 septembre 2023, a diminué de 28 % sur un an. -VNA