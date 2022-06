NLa pluie a submergé de nombreuses rues à Hanoï, le 29 mai. Photo : VNA/CVN Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - D'ici la fin de 2022, les catastrophes naturelles vont continuer à être imprévisibles et à mettre Hanoï dans des situations difficiles. Pour réduire les dégats dû à ces phénomènes naturels, il est important de les prévenir et d’y répondre rapidement et efficacement."Ces dernières années, Hanoï a notablement investi dans la rénovation et l’amélioration de son réseau d’évacuation des eaux pluviales dans l’intramuros et en banlieue", a souligné Chu Phu My, directeur du Service municipal de l'agriculture et du développement rural et chef adjoint du Comité de pilotage de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles de la ville de Hanoï.Depuis 2008, le Vietnam subit fréquemment les effets du changement climatique, et notamment des pluies torrentielles qui dépassent les capacités du réseau d’évacuation de la capitale.Actuellement, de nombreux ouvrages construits depuis des dizaines d’années ne sont plus capables d’évacuer l’eau lors des pluies diluviennes. Selon les statistiques, on dénombre 11 points d’inondations potentiels en cas d’averses de deux heures ou plus et avec une pluviosité de plus de 100 mm.Précipitation recordPar exemple, le 29 mai, les fortes pluies s’étant abattues durant deux heures à Hanoï ont submergé de nombreuses rues de la capitale, paralysant la circulation.