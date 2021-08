Des forces fonctionnelles surveillent la mise en œuvre de la distanciation sociale aux postes de contrôle à Hanoï. Photo tuoitre.vn

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hanoï a publié dimanche soir 1er août une dépêche officielle demandant aux dirigeants des localités de la ville de ne pas laisser absolument les gens sortir de la ville pendant la période de distanciation sociale.

La dépêche a été faite dans le contexte où la pandémie de COVID-19 s’aggrave dans la ville, avec de nouveaux foyers épidémiques dont l’origine provient d'autres zones épidémiques du pays.

Tous les arrondissements et districts de la ville doivent examiner sérieusement les zones à haut risque, en particulier les hôpitaux, les parcs industriels, les clusters industriels, les zones peuplées, les zones de quarantaine ; décider de manière proactive la mise en œuvre de mesures plus stricts pendant la période de distanciation sociale.

La dépêche a également demandé aux agences et unités de mettre en œuvre rapidement des politiques pour soutenir les employés et les employeurs rencontrant des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19.



L’autorité de la ville exige également que les agences, unités, organisations sociopolitiques du ressort central et municipal, les missions diplomatiques et les organisations internationales implantées dans la ville doivent se conforme strictement aux directives sur la mise en œuvre de la distanciation sociale, respecter strictement les réglementations sur la distance et le nombre de personnes allant travailler au bureau.

Les localités et unités chargées d'organiser la vaccination anti-COVID-19 dans leurs localités garantissent le principe d'équité et de transparence dans l'accès aux vaccins. -VNA