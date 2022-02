Des enfants à Kien Giang au Sud. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Chu Xuan Dung, a déclaré que la Permanence du Comité du Parti de Hanoï s'était mis d'accord sur une feuille de route pour que les enfants d'âge préscolaire retournent à l'école à partir du 1er mars, lors d'une réunion tenue en ligne le 17 février avec les Comités de direction des arrondissements, districts, communes, chefs-lieux, quartiers de la prévention et du contrôle du COVID-19.

Il a confié au service de l'Éducation et de la Formation la mission d’étudier et d'élaborer des plans, de proposer des contenus concernant la réouverture des classes en toute sécurité et dans la réponse aux aspirations des populations.



Des enfants à Dong Thap au Sud. Photo : VNA

Chu Xuan Dung a également demandé aux localités de prêter attention particulière au travail de prévention et de contrôle de l'épidémie dans les écoles. Il est nécessaire de préparer pleinement les ressources, de contrôler l'épidémie dans toutes les situations, de soutenir et de guider les gens dans la prévention et le traitement du coronavirus.

Le service de l'Éducation et de la Formation doit coopérer avec le service de la Santé pour conseiller et soumettre un plan pour que les enfants des classes maternelles retournent à l'école à partir de mars. Il doit étudier l’élaboration d’une feuille de route pour que les élèves des classes élémentaires retournent à l'école avec des activités normales, y compris les repas du jour.

Le service de l'Éducation et de la Formation de Hanoï élabore un projet pour demander l’autorisation du retour à l’école des enfants des classes maternelles à partir du 1er mars, si la situation épidémique demeure maîtrisée et en accord avec les parents.

Nguyen Thanh Son, secrétaire du Comité du Parti pour les universités et écoles supérieures à Hanoï, a annoncé que des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie avaient été mises en œuvre dans les universités et écoles secondaires. En conséquence, en mars, tous les étudiants reviendront en classe. Leur vaccination est prise en charge par le service municipal de la Santé. -VNA