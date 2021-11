La fête de la grande union nationale du quartier de Quan Thanh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'approche de l'anniversaire du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre 1930), le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a assisté samedi soir, 13 novembre, à la Journée du grand bloc d'union nationale dans la zone résidentielle No 6, quartier de Quan Thanh, arrondissement de Ba Dinh.

A cette occasion, le président de l'AN Vuong Dinh Hue et le vice-président permanent de l'AN Tran Thanh Man ont offert des cadeaux au Front de la Patrie du quartier de Quan Thanh, à l'Association des vétérans et aux familles exemplaires de ce quartier. Le ministre de la Sécurité publique To Lam a également remis dix fauteuils roulants, deux ordinateurs et équipements médicaux pour la prévention et le contrôle du COVID-19 au quartier de Quan Thanh.

2021 est une année difficile pour le monde et notre pays en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, a déclaré Tran Thanh Man. Il a aussi salué les résultats obtenus par la zone résidentielle No 6 dans la lutte contre l'épidémie. La vie de la population continue d'être améliorée.

Il a espéré que le Front de la Patrie (FPV) à tous les niveaux de la ville de Hanoï ainsi que les comités de travail du Front dans les zones résidentielles continueront de déployer efficacement le programme d'action du FPV sur la mise en oeuvre de la résolution du 13e Congrès du Parti, de suivre la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh. -VNA