Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti (au milieu), remet des assistances à des personnes pauvres de Hanoï lors de la cérémonie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le soir du 6 octobre, à l'Opéra de Hanoï, le Comité populaire de la capitale, le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, le Comité de mobilisation pour le Fonds "Pour les pauvres" de Hanoï, ont organisé la cérémonie de lancement du mois "Pour les pauvres" en 2020.



Lors de cet événement, plus de 28,2 milliards de dongs ont été recueillis. Les organiseurs ont récompensé 90 organisations, entreprises, et donateurs ayant eu de grandes contributions à la sécurité sociale. Ils ont également annoncé l’inauguration de 90 « Maisons de Solidarité » pour saluer le 17e Congrès de l’organisation du Parti à Hanoï et le 90e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam.



Étaient présents à la cérémonie Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti, également chef de la délégation de députés de Hanoï ; Dao Ngoc Dung, ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; Hau A Lenh, vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ; Chu Ngoc Anh, président du Comité populaire de Hanoï.



S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, la présidente du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam, cheffe du Comité de mobilisation pour le Fonds "Pour les pauvres" de Hanoï, Nguyen Lan Huong, a déclaré que 2020 était une année pleine de difficultés et de défis pour la capitale et le pays en raison des conséquences causées par la pandémie de COVID-19.



Nguyen Lan Huong a affirmé que, bien qu’ils aient dû mener à la fois des efforts pour prévenir l’épidémie de coronavirus et garantir le bien-être social, développer l'économie, les comités du Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux dans la capitale aient toujours promu la devise « Aucun pauvre ne sera laissé pour compte ». « Au cours des neuf premiers mois de l'année, le Fonds «Pour les pauvres» de Hanoï a reçu plus de 15 milliards de dongs », a-t-elle indiqué.



Grâce à ces fonds, près de 400 « Maisons de Solidarité » ont été construites, dont 90 destinées à saluer le 17e Congrès de l’organisation du Parti à Hanoï et le 90e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam. Des milliers de ménages pauvres ont obtenu des prêts, des assistances en matière de moyens de production, d’examens et traitements médicaux…, a-t-elle ajouté.



Nguyen Lan Huong a appelé tous les organisations, citoyens et entreprises à promouvoir les belles traditions de la nation, à faire des efforts pour surmonter les difficultés et à continuer d’assister les personnes défavorisées, de soutenir le Fonds «Pour les pauvres» et les programmes de sécurité sociale de Hanoï.



Fin septembre 2020, le taux de ménages pauvres dans toute la capitale n’était que de 0,4%. Notamment, la ville compte 12 districts et arrondissements qui n'ont plus de ménages pauvres. Il s’agit de Ba Dinh, Cau Giay, Tay Ho, Thanh Xuan, Hoan Kiem, Hai Ba Trung, Dong Da, Nam Tu Liem, Ha Dong, Dong Anh, Gia Lam, Hoai Duc. Parmi ces localités, les arrondissements de Cau Giay et Hai Ba Trung n'ont plus de ménages pauvres ni ménages au seuil de pauvreté.



Le président du Comité populaire de la capitale, Chu Ngoc Anh, a déclaré que l'une des tâches clés qui serait fixée lors du 17e Congrès de l’organisation du Parti dans la ville serait d'harmoniser la croissance économique et le développement culturels, l’équité sociale, la sécurité sociale, d’améliorer constamment le bien-être social, la qualité de vie des habitants de la capitale, de réduire les écarts de niveau de vie entre zones urbaines et rurales.



Lors de la cérémonie de lancement, Vuong Dinh Hue, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, a remis des assistances à sept familles en difficulté dans la ville.



Les dirigeants de Hanoï ont assisté à une cérémonie pour annoncer l'inauguration de 90 « Maisons de Solidarité » en faveur de ménages pauvres.-VNA

