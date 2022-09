Le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, offre un souvenir à Marie - Laure Lavenir, directrice générale d'ICOMOS. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – Le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, a reçu le 7 septembre une délégation de spécialistes étrangers participant à la conférence internationale sur la recherche, la préservation et la promotion des valeurs de la Cité Impériale de Thang Long-Hanoï, qui a lieu les 8 et 9 septembre dans la capitale.



La délégation était conduite par Marie-Laure Lavenir, directrice générale du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) - une organisation internationale non-gouvernementale qui œuvre pour la conservation des monuments et des sites dans le monde.



Lors de la rencontre, Tran Sy Thanh a affirmé l’intérêt de Hanoï pour le développement et la préservation des valeurs de la Cité impériale de Thang Long-Hanoï. Il a émis le souhait que lors de la conférence sur la recherche, la préservation et la promotion des valeurs de la Cité Impériale de Thang Long-Hanoï, les délégués apportent des contributions importantes à ce travail.