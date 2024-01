Un coin de la ville de Hanoï. Photo: hanoimoi.com



Hanoï (VNA) – La capitale vietnamienne Hanoï a gagné 16 places pour se classer 144ème dans le classement mondial des villes les plus agréables à vivre en 2024 (ECA's Location Ratings).

Selon la société de mobilité mondiale ECA International, dans son rapport annuel ECA's Location Ratings, Singapour a maintenu sa position de ville d'Asie la plus agréable à vivre pour les étrangers. Les villes japonaises de Tokyo et Osaka se sont classées respectivement deuxième et cinquième.

Mark Harrison, directeur général de l'ECA International pour l'Asie, a déclaré qu'avec d'excellentes infrastructures et installations, de faibles taux de criminalité et peu d'exposition aux tensions sociopolitiques, Singapour reste un endroit très attractif pour les expatriés. Toutefois, l’écart entre Singapour et les autres sites s’est réduit.

En Asie du Sud-Est, des améliorations modestes mais significatives ont été enregistrées dans les infrastructures de transport, les services de santé et les installations de loisirs dans plusieurs endroits. Ces villes sont devenues plus attractives pour les expatriés, par exemple Hanoï progressant de 16 rangs par rapport à dix années dernières, Jakarta (Indonésie) de 17 rangs et Phnom Penh (Cambodge) de 16 rangs.

Location Ratings de l'ECA classe les villes du monde entier pour évaluer la qualité de vie globale des expatriés dans plus de 500 endroits à travers le monde. Le classement est basé sur divers facteurs d'habitabilité, notamment la disponibilité des services de santé, du logement et des services publics, l'accès à un réseau social, des installations récréatives et de loisirs, les infrastructures, le climat, la sécurité personnelle, les tensions sociopolitiques et la qualité de l'air. -VNA