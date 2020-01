Située à 80 à l'Ouest de la ville de Yên Bai, la vallée de Muong Lo est considérée comme une auge géant englobant la cité municipale de nghia Lô et quelques communes du district de Van Chân.

Mastercard a classé 161 villes touristiques d'Asie-Pacifique sur la base du nombre de nuitées des visiteurs étrangers et leurs dépenses, en utilisant les données des administrations nationales du tourisme.

Ninh Binh est une destination touristique fascinante avec des sites connus tels que le parc national de Cuc Phuong, le complexe paysager de Trang An, la réserve naturelle en zone humide de Van Long.

Le Vietnam est devenu de plus en plus populaire sur la carte touristique mondiale. Le quotidien britannique "The Mirror" a proposé les 10 meilleures destinations à visiter au Vietnam.