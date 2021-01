Hanoi (VNA) - Face aux évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, le comité municipal du Parti de Hanoi a publié une note officielle demandant aux agences compétentes et aux habitants de renforcer la lutte et la prévention contre la maladie.

Photo d'illustration : Saigondautu.

Dans cette note, les gens sont exhortés à se conformer aux règlements de prévention de COVID-19 pour prévenir l’épidémie et à prendre des mesures de précaution consistant à se faire tester rapidement, à éviter les contacts, à se masquer dans les lieux publics et à se laver les mains.

Les autorités doivent sanctionner sévèrement les cas qui violent les protocoles de prévention du COVID-19, préparer les fournitures médicales pour la prévention de COVID-19 et contrôler strictement les entrées et les établissements de quarantaine concentrée.

Les gens sont également invités à rester à distance les uns des autres et à éviter les rassemblements. Des amendes plus sévères seront infligées aux personnes qui ne respectent pas les règles sur le port du masque dans les espaces publics, y compris les hôpitaux, les parkings, les marchés, les supermarchés et les centres commerciaux.

Selon le Service de la santé de Hanoi, la capitale a jusqu'à présent enregistré un total de 198 infections, dont 77 cas depuis le 25 juillet, mais aucun décès. Cependant, selon les experts, le risque d'une résurgence de la pandémie de COVID-19 est latent, donc rester vigilant est un must, les conditions hivernales froides et sèches favorisent la transmission du virus.

Hanoi a passé près de 150 jours sans nouveau cas de transmission locale. Les nouvelles infections signalées la semaine dernière étaient toutes importées et ont été mises en quarantaine à leur arrivée. Les patients sont traités à l'Hôpital national des maladies tropicales.

Au 13 janvier, le Vietnam avait enregistré 1 520 cas de COVID-19, selon les statistiques du ministère de la Santé. Parmi eux, 1 361 ont été guéris et sont sortis de l'hôpital. Le bilan des morts reste à 35. -VNA/NDEL