Le président du Comité populaire municipal, Nguyen Duc Chung (droite), et Jean Todt, président de la FiA et envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière. Photo: hanoimoi

Singapour (VNA) – Une délégation du Comité populaire de Hanoï, conduite par son président Nguyen Duc Chung, a effectué du 21 au 23 septembre une visite de travail à Singapour pour intensifier la coopération bilatérale et étudier des expériences singapouriennes en matière d’organisation d’un Grand Prix de Formule One (F1).

La délégation de la capitale vietnamienne a eu des séances de travail avec des responsables de ministères, secteurs singapouriens et des organisateurs et partenaires de Grands Prix de F1, tels que le groupe Formula One, la Fédération internationale de l'automobile (FiA).

Le président du Comité populaire municipal, Nguyen Duc Chung, a informé ses interlocuteurs des résultats remarquables de la capitale en matière de développement socio-économique et de ses préparatifs pour un Grand Prix de F1 organisé prochainement au Vietnam.

Il a demandé au groupe Formula One de favoriser les activités des reporters vietnamiens durant les Grands Prix de F1 organisés d’ici la fin de mars 2020 dans le monde entier, pour améliorer l’efficacité de la communication sur la prochaine édition organisée au Vietnam.

Appréciant les préparatifs de Hanoï pour le Grand Prix de F1 du Vietnam, le président et directeur général de Formula One, Chase Carey, a souligné que son groupe intensifierait la coopération avec des partenaires vietnamiens et le Comité populaire municipal pour promouvoir l’image des Grands Prix de F1 auprès des populations locales, ainsi que pour présenter la culture vietnamienne à des amis régionaux et internationaux.

Lors de la rencontre avec Jean Todt, président de la FiA et envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière, Nguyen Duc Chung a déclaré tenir en haute estime son rôle dans la préparation pour le Grand Prix du Vietnam et dans l’organisation d’activités de sensibilisation à la sécurité routière au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de continuer leur collaboration dans l’organisation d’activités visant à encourager les populations à porter des casques répondant aux normes de sécurité et à utiliser des véhicules électriques pour réduire la pollution de l’air, ainsi que dans l’organisation de programmes de sensibilisation sur la sécurité routière. Elles se sont mises d’accord sur l’organisation d’une conférence des membres de la FiA au Vietnam en avril 2020 qui verra la participation de délégués de plus de 60 pays.

Pendant son séjour, Nguyen Duc Chung a rencontré séparément le maire de la ville thaïlandais de Pattaya, Khun Sontoya ; le prince de Bahreïn, Shaikh Mohammed bin Salman bin Hamad Al-Khalifa ; le propriétaire de l’équipe F1 Racing Point, Lawrence Stroll…

Le maire de Pattaya, Khun Sontoya, a exprimé son soutien pour la proposition d’étudier la possibilité de signer un protocole d’accord qui permettrait à Thai Super Series d’organiser des courses supplémentaires dans le cadre du Grand Prix de F1 à Hanoï.

Le prince de Bahreïn, Shaikh Mohammed bin Salman bin Hamad Al-Khalifa, a affirmé soutenir les activités des reporters vietnamiens dans les évènements de F1 et la proposition de partager avec Hanoï des données, techniques et expériences en matière de gestion du transport urbain.

La délégation de Hanoï a également travaillé avec des responsables des groupes ROK, Grab et de la société NPark Singapore.

Jonathan Kendrick, président du groupe ROK - un réseau mondial de services et de marques, notamment de téléphones mobiles et de boissons, a présenté ses projets liés à la fabrication de téléphones portables 3D et de véhicules électriques au Vietnam, à la production de films documentaires 3D sur le Vietnam, ainsi qu’à l’exportation de bières vietnamiennes aux Etats-Unis.

Le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a apprécié ces projets avant de s’engager à favoriser leur mise en œuvre.

De son côté, Russell Cohen, directeur exécutif de Grab pour l’Asie, a annoncé l’intention de son groupe d’investir 500 millions de dollars supplémentaires pour élargir ses activités au Vietnam, notamment à Hanoï, dans cinq prochaines années.

Nguyen Duc Chung a déclaré apprécier les initiatives de Grab pour remplacer les véhicules fonctionnant à l'essence par les véhicules électriques, réduisant ainsi la pollution de l’environnement, et l’idée de partager avec les autorités municipales des données de trafic, contribuant à l’édification d’un système de transport intelligent à Hanoï.

Lors de la rencontre avec des responsables de NPark Singapore, le dirigeant de la capitale vietnamienne leur a suggéré d’organiser des formations en faveur des cadres hanoïens et d’accélérer le transfert de technologies, contribuant à faire de Hanoï une ville durable et agréable à vivre.

Le 23 septembre, Nguyen Duc Chung a accompagné le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh lors de sa séance de travail avec le directeur de l’Enterprise Singapore et le ministre coordinateur singapourien pour la Sécurité nationale, Teo Chee Hean. -VNA