Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Service des Ressources naturelles et de l'Environnement de Hanoï a proposé une feuille de route pour contrôler les émissions de gaz d'échappement des motos.

En 2023, les autorités locales établiront un cadre juridique, publieront un plan de contrôle des émissions de gaz d'échappement et envisageront des zones de zonage pour la protection de l'environnement aérien et la limitation des motos.

En 2024 et 2025, ils piloteront des inspections annuelles des motos qui ont été utilisées pendant cinq ans et plus.

Photo: VNA

À partir de 2026, les véhicules déjà utilisés depuis trois à cinq ans et plus doivent subir des contrôles réguliers des émissions de gaz d'échappement. Les autorités limiteront également ceux qui ne respectent pas les normes d'émission dans les zones zonées.

Le Service municipal des ressources naturelles et de l'environnement a récemment mené une enquête auprès de 3.867 propriétaires de véhicules locaux, et 86 % d'entre eux ont manifesté leur soutien au contrôle des émissions de gaz d'échappement des vieilles motos.

Le contrôle des émissions par le biais d'inspections et d'entretiens réguliers générerait des avantages considérables, notamment des économies de carburant, une réduction de 35,55 % des émissions de monoxyde de carbone et de 40 % des émissions d'hydrocarbures, et un allégement de la charge budgétaire pesant sur les services de santé pour faire face aux impacts de la pollution de l’air.

En juillet 2022, il y avait plus de 7,6 millions de véhicules à Hanoï, dont plus d'un million d'automobiles et près de 6,5 millions de motos. Ils excluent les véhicules des autres localités de passage dans la ville, selon le Service municipal des Transports.-VNA