Hanoï, 17 novembre (VNA) – Le Comité du Parti, les autorités et le peuple de Hanoï chérissent et s'efforcent toujours de développer des relations spéciales, loyales et pures avec le Parti révolutionnaire populaire lao, ainsi qu'avec les comités du Parti, les autorités et le peuple des localités lao, en particulier Vientiane, a déclaré le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Dinh Tien Dung.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Dinh Tien Dung. Photo : VNA



Lors d'un entretien en ligne le 17 novembre avec le secrétaire du Comité du Parti de Vientiane et président du Conseil populaire de Vientiane, Anouphap Tounalom, Dinh Tien Dung a suggéré que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour renforcer les échanges à tous les niveaux, en se concentrant sur le renforcement des liens dans l'agriculture, l'éducation, la formation, la justice, travai, les invalides et affaires sociales.



Il a proposé de renouveler les méthodes de coopération dans des domaines d'intérêt commun tels que l’édification du Parti et du système politique, les documents juridiques au niveau local, la surveillance et l'inspection des unités administratives, la construction de l'administration électronique et la planification et la gestion urbaines.



Les deux capitales devraient adopter des mesures pour stimuler le commerce et l'investissement, les échanges entre les peuples pour accroître la compréhension mutuelle, et envisager de signer un protocole d'accord sur la coopération bilatérale pour la nouvelle période dans un proche avenir, a-t-il déclaré.



Le responsable lao a, pour sa part, exprimé son espoir qu'à travers l’entretien, les deux villes définiront les orientations futures de la coopération, notamment celles concernant les accords signés, ainsi que faciliteront les échanges de haut niveau pour partager l'expérience de construction du Parti, améliorer la gestion de l'État et créer conditions favorables aux relations entre leurs deux Conseils populaires.



Il a proposé que les deux parties continuent d'encourager leurs secteurs économiques à renforcer les liens entre l'économie, la culture, l'éducation et la science pour faire des progrès décisifs, en particulier dans les projets signés.



Anouphap Tounalom a également souhaité que les deux villes travaillent ensemble pour étudier la construction de centres commerciaux et touristiques. Il espérait que les autorités de Hanoï continueraient à soutenir des projets agricoles efficaces.

Dinh Tien Dung a suggéré de les ajouter au procès-verbal de coopération pour 2021-2025 pour la signature cette année.



Au cours de la période 2017-2020, Hanoï et Vientiane ont renforcé leurs liens de coopération via tous les canaux et dans tous les secteurs, avec de nombreux projets communs efficaces dans les domaines de l'économie, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'armée et des échanges entre les deux peuples.



Dans le cadre du protocole d'accord signé, les deux parties ont échangé de nombreuses délégations, élargi la coopération dans le développement agricole et partagé leur expérience dans la construction d'un institut de recherche sur le développement socio-économique de Vientiane. Hanoï a aidé Vientiane à construire la maison traditionnelle du commandement militaire municipal et a fourni des bourses aux étudiants et aux fonctionnaires de Vientiane.



Hanoï a également offert des fournitures médicales à Vientiane pour soutenir sa lutte contre le COVID-19, dont 30.000 masques médicaux, 10.000 kits de test rapide et 40.000 dollars. La capitale lao a également envoyé une aide d'un montant de 15.000 dollars à Hanoï pour lutter contre la pandémie.- VNA