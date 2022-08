Hanoi (VNA) - Des responsables des Conseils populaires des capitales Hanoi et Vientiane se sont entretenus jeudi 11 août à Hanoi pour partager des expériences de travail des organes élus.

Vue de l’entretien entre les Conseils populaires des villes de Hanoi et Vientiane, le 11 août. Photo : hanoimoi.vn

Le président du Conseil populaire de Hanoi, Nguyên Ngoc Tuan, a suggéré que les deux parties continuent de faciliter l’échange de délégations et d’organiser des réunions pour partager leurs expériences dans l’élaboration de documents juridiques et la surveillance des questions importantes pour améliorer la qualité et l’efficacité opérationnelles.

Le responsable a également évoqué la possibilité d’un soutien mutuel dans la formation du personnel.

Le président du Conseil populaire de Vientiane, Anouphap Tounalom, a informé ses hôtes du travail du Conseil populaire de Vientiane au cours du premier semestre de cette année, affirmant que malgré les succès initiaux, ils sont toujours confrontés à des difficultés et veulent acquérir des expériences de Hanoi.

Les officiels de Hanoi ont partagé leurs expériences en matière de surveillance, d’activités d’interpellations, de coordination avec les départements, d’élaboration de réglementations juridiques et d’amélioration de la capacité des députés à plein temps au Conseil populaire, et d’évaluation de son plan de développement socio-économique avec des dépenses budgétaires.

Les deux parties ont convenu de continuer à faciliter les visites et à partager leurs expériences dans l’élaboration de documents juridiques, ainsi qu’à offrir un soutien mutuel pour apporter également des contributions aux deux villes et aux deux pays. – VNA