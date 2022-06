Hanoï (VNA) – Une conférence de promotion des partenariats entre Hanoï et Nghe An a eu lieu le 10 juin à l’après-midi au Centre de congrès international Muong Thanh Phuong Dong de l’hôtel Muong Thanh Grand Phuong Dong, dans la ville de Vinh, province de Nghe An (Centre).



La conférence était inscrite dans le cadre de la “Semaine des produits Hanoï – Nghe An 2022” qui se déroule du 9 au 12 juin dans la ville de Vinh, province de Nghe An. Elle a été organisée par le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï (HPA), en collaboration avec son homologue de la province de Nghe An.



L'événement a réuni des dirigeants de nombreux services et organes de Hanoï et Nghe An, des représentants d’organisations et entreprises étrangères, d’associations économiques, de grands distributeurs, ainsi que des entreprises participant à la “Semaine des produits Hanoï – Nghe An 2022”…



Les participants se sont informés de la situation socio-économique, du climat de l’investissement de Hanoï et Nghe An. La conférence était également une occasion pour les entreprises des deux localités de nouer des liens pour découvrir des opportunités d’investissement.



Plusieurs propositions visant à présenter le climat des affaires de Nghe An à des entreprises sud-coréennes, à renforcer les liens entre entreprises, à développer les produits des villages d’artisanat en parallèle au tourisme…, ont été présentées à cette occasion.-VNA

Panorama de la conférence.



Le vice-président du Comité populaire provincial de Nghe An Hoang Nghia Hieu à la Conférence. Photo : VNA

Le directeur du Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï, Nguyen Anh Duong, lors de la conférence. Photo : VNA

Le directeur adjoint du Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï, Le Tu Luc, lors de la conférence. Photo : comité d'organisation



Le directeur adjoint du Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Nghe An, Nguyen Van Nam. Photo: VNA



Un stand pour présenter des produits en marge de la conférence. Photo : VNA