La pagode Môt Côt (Pilier unique). Photo : truyenhinhdulich.vn

Hanoï (VNA) – Le Service du Tourisme de Hanoï a collaboré avec la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines pour accueillir le 19 juin à Hanoï une délégation japonaise venue sonder le marché du tourisme.

Ayant pour but de promouvoir la coopération et le développement du tourisme avec le marché japonais, l’événement a réunit 31 représentants venus de 26 agences de voyage japonaises, et ainsi que ceux de compagnies, d'agences de gestion d’État, et d'associations et organisations touristiques vietnamiennes.

Lors de la réunion, les entreprises vietnamiennes et japonaises ont partagé des expériences en la matière. Les entreprises vietnamiennes ont pu travailler et signer des accords de coopération avec des partenaires japonais.

Auparavant, la délégation japonaise avait visité des sites touristiques célèbres de Hanoï et de la province de Ninh Binh, découvert les nouveaux produits et services de la capitale et des districts et communes périphériques.

Le Japon et actuellement le troisième marché touristique de la capitale vietnamienne. Cette manifestation est une activité annuelle visant à présenter aux agences de voyage japonaises des destinations et de nouveaux produits de Hanoï afin de présenter son image touristique.

Tran Duc Hai, directeur du Service municipal du Tourisme, a affirmé que son Service créerait les meilleures conditions aux agences de voyages et touristes japonais à Hanoï. Il a espéré attirer davantage de visiteurs japonais. -VNA