L’ambassade du Vietnam en Angola et l’Association des Vietnamiens dans ce pays ont célébré le 29 décembre à Luanda le Nouvel An 2020.

Hanoï, Hoi An, Ho Chi Minh-Ville organiseront simultanément des programmes artistiques dans la soirée du 31 décembre pour le Nouvel An.

Des divers échelons de l’Eglise bouddhique du Vietnam ont atteint plusieurs acquis en 2019 et laissé de belles impressions dans le cœur des pratiques et fidèles bouddhistes et des amis dans le monde.

La communauté des Vietnamiens et des organisations des Vietnamiens dans les villes et provinces en R.tchèque ont organisé des programmes de rencontres à la fin d’année 2019 et saluer le Nouvel An 2020.