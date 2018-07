La pagode de Trân Quôc à Hanoi. Photo: Magazine Hello



Hanoi (VNA) - Le magazine hebdomadaire britannique Hello a rendu public la liste des 7 meilleures destinations d'Asie pour les routards, où la capitale Hanoi est classée au 1er rang.



Le magazine Hello vient de désigner Hanoi comme la destination idéale pour les voyageurs à budget serré et l'une des destinations les moins chères pour les routards. « Vous aurez l’occasion de profiter non seulement de l'hébergement et de la nourriture abordables, mais vous aurez beaucoup de choix parmi les choses à voir et à faire dans la ville, qui a un mélange d'influences de l’Asie du Sud-Est, de la Chine et de la France », a écrit le magazine Hello.



Le lac Hoàn Kiêm (lac de l’épée restituée), le temple dédié aux deux sœurs Trung et la Maison centrale sont trois destinations populaires. Les routards aiment passer des soirées au bar pour boire des « bia hoi » (bière pression), la bière la moins chère du monde, a ajouté le magazine.



Dans cette liste, hormis Hanoi, les autres destinations d’Asie pour les routards sont Luang Prabang (Laos), Pokhara (Népal), Phnom Penh (Cambodge), Bangkok (Thaïlande), Kuta (Bali) et Singapour.

Selon le Service du Tourisme de Hanoi, le nombre de touristes à Hanoi au premier semestre est estimé à 13,1 millions, en hausse de 10% en glissement annuel.



Les touristes étrangers à Hanoi viennent de 190 pays et territoires. La Chine, la République de Corée, le Japon, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Thaïlande, Taïwan (Chine), la Malaisie, Singapour et le Canada sont les plus importantes sources de visiteurs dans la ville. -NDEL/VNA