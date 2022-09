Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a travaillé le 16 septembre avec les dirigeants du Comité populaire de Hanoï sur la mise en œuvre du projet de développement d’applications de données démographiques, d'identification et authentification électroniques pour la transformation numérique nationale pour la période 2022 - 2025, avec une vision à l'horizon 2030 (Projet 06).

Selon le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, également vice-président permanent du Comité national de la transformation numérique, Hanoï a des conditions favorables pour devenir un modèle en termes de mise en œuvre du Projet 06.

La capitale doit faire des effort et mener des étapes avec des pas solides, a indiqué Vu Duc Dam.

Le vice-Premier ministre a demandé aux ministères et organes de continuer à se coordonner étroitement avec le Comité populaire de Hanoï pour lever les obstacles et les difficultés, économiser du temps et des coûts pour les gens lors des procédures administratives et des services publics.

Selon le vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï, Le Hong Son, la capitale a mis en place un comité de pilotage de la mise en œuvre du Projet 06 pour diriger l’exécution de 8 groupes de tâches.

Actuellement, les citoyens de la capitale peuvent utiliser 21 des 25 services publics essentiels intégrés sur le Portail national de la fonction publique, le Portail de la fonction publique de la ville et les Portails des services publics des ministères et secteurs. Environ 4,4 millions de personnes peuvent désormais utiliser leurs cartes d’identité pour des examens et traitements médicaux, etc.

Le Comité de pilotage de la mise en œuvre du Projet 06 de Hanoï continue d’enrichir les informations dans la base de données démographiques nationale. -VNA