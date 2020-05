Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) – Selon le Comité de gestion des zones franches et industrielles de Hanoï, la capitale devrait attirer 38,3 millions de dollars d'investissement au cours des six premiers mois de l’année, soit 64% du montant enregistré à la même période en 2019.

Depuis le début de cette année, Hanoï a remis la licence d’investissement à cinq nouveaux projets étrangers et vietnamiens d'un capital total de 13,4 millions de dollars et 36 milliards de dôngs, tandis que dix projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de près 19,5 millions de dollars et de 89 milliards de dôngs.

Le Quang Long, chef adjoint du Comité de gestion des zones franches et industrielles de Hanoï, a déclaré qu'en raison de l'épidémie de COVID-19, la production et les activités commerciales des entreprises se heurtaient à de nombreuses difficultés. Cependant, le milieu des affaires cherche à diversifier les sources de matières premières et les débouchés pour faire face à la situation épidémique, s'efforçant d’atteindre les objectifs du deuxième trimestre et de l’année 2020, a-t-il affirmé.

Les parcs industriels de la ville comptent actuellement 159.986 travailleurs, dont 1.219 étrangers. –VNA