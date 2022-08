Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des sept premiers mois de 2022, la capitale Hanoï a attiré 979,7 millions de dollars de capitaux d'investissement direct étranger (IDE), classée au 3e du pays, et constitue une destination attrayante pour les investisseurs de nombreux pays et territoires.

Lors du processus d'intégration, Hanoï a toujours affirmé sa position de leader dans l'attraction et l'utilisation des IDE grâce à l'amélioration constante de l'environnement d’investissement, aux procédures juridiques de plus en plus ouvertes, et aux avantages propres du capital.

Selon Nguyen Ngoc Tu, directeur adjoint du Service municipal du Plan et de l'Investissement, a déclaré que depuis le début de l'année, la ville a effectivement mis en place des solutions pour surmonter les difficultés et relancer la croissance économique.

Un certain nombre des indicateurs économiques ont augmenté par rapport à la même période de 2021, plus précisément, le total des recettes budgétaires de l'État accumulées à la fin du mois de juillet était de 213.161 milliards de dôngs, soit 116,0% sur un an.

Les capitaux mobilisés auprès des établissements de crédit ont continué de croître pour atteindre 2.833.577 milliards de dôngs, en hausse de 9,58% par rapport au 31 décembre 2021. Le chiffre d'affaires à l'exportation a atteint 9.842 millions de dollars, en hausse de 17,2 en glissement annuel.

Les indices de la production et des activités commerciales au cours des sept premiers mois de 2022 ont fortement augmenté au cours de la même période. Plus précisément, l'indice de la production industrielle a augmenté de 7,2%.

Les visiteurs internationaux à Hanoï ont atteint 337.000 arrivées, soit deux fois plus qu'au cours des sept premiers mois de 2021.

Depuis 1987, la ville a attiré environ 67,81 milliards de dollars d'IDE. Au cours de la période 2016-2019, Hanoi a connu une croissance notable de l'attraction des IDE avec 26,5 milliards de dollars, devenant la première localité dans le domaine en 2018 et 2019.

En 2020, la ville a réussi à attirer 3,83 milliards de dollars d'IDE, se classant au troisième rang parmi 63 villes et provinces du pays, malgré l'impact de la pandémie de COVID-19.

Nguyen Ngoc Tu a déclaré qu'à l'avenir, Hanoï continuerait à prendre des mesures énergiques pour améliorer son environnement des affaires et des investissements, le rendant plus transparent et équitable pour assurer un développement réussi et durable des entreprises, contribuant au développement de la ville en particulier et du pays en général. –VNA