Hanoi (VNA) - La Compagnie générale des transports de Hanoi (Transerco) prévoit d’exploiter davantage de trajets en bus et d’ajouter plus de véhicules à sa flotte pour répondre aux besoins des passagers pendant les vacances de la Fête nationale (du 1er au 4 septembre).

Photo d'illustration : VNA

Selon Nguyên Thuy, directeur général adjoint de Transerco, le nombre d’usagers de bus pendant les vacances devrait augmenter fortement, en particulier dans les gares routières de Giap Bat, Gia Lâm, My Dinh, Yên Nghia et Nuoc Ngâm.

Transerco déploiera plus de 900 bus pour porter le nombre quotidien de navettes à 11.000. Elle a également demandé à ses unités d’organiser des ressources humaines et des véhicules pour réduire la surcharge dans les gares en cas de besoin, de se conformer strictement aux réglementations concernant la prévention et le contrôle du Covid-19.

La Compagnie par actions de la gare routière de Hanoi ajoutera plus de 580 véhicules pour répondre aux besoins de déplacement des personnes pendant les vacances de quatre jours.

Selon le directeur de la compagnie, Pham Manh Hung, des embouteillages pourraient survenir aux heures de pointe sur certaines lignes ou gares routières mais ils seront résolus au plus tôt. – VNA